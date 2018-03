Prefeitos da região reivindicam melhorias à Celesc nesta sexta-feira

A audiência visa cobrar melhorias no fornecimento de energia em prol das comunidades

Reuniram-se na terça-feira em Mafra, os prefeitos Wellington Bielecki de Mafra e o de Canoinhas, Gilberto Passos (presidente da Amplanorte), representando os prefeitos da região. Entre outros assuntos, fizeram ajustes referente reunião, previamente agendada, com o diretor presidente da Celesc, Cleverson Siewert, na próxima sexta-feira, dia 16, às 9h da manhã, em Florianópolis.

A audiência visa cobrar melhorias no fornecimento de energia em prol das comunidades, evitando, principalmente, as casuais quedas de luz na área rural, preservando assim, a classe dos agricultores do planalto norte.