Prefeitos querem que municípios menores tenham regras diferenciadas de isolamento

Os prefeitos de Santa Catarina querem que o governo do estado dê tratamento diferenciado para municípios com menor concentração populacional nas regras de combate ao Coronavírus. O objetivo é que as regras de isolamento social sejam mais brandas nos casos em que há menor risco de aglomeração. A demanda foi levada ao Executivo pela Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e deverá ser estudada pelo grupo de trabalho responsável pela abertura da quarentena.

“N√≥s colocamos a necessidade de se fazer um tratamento diferenciado entre os pequenos munic√≠pios e os munic√≠pios com maior densidade demogr√°fica, ou seja, a popula√ß√£o mais acumulada, em que pudesse haver transmiss√£o com mais facilidade“, disse a prefeita de S√£o Jos√© e representante da Fecam no grupo, Adeliana Dal Pont.

O argumento dos prefeitos é de que em uma população menor e desconcentrada seria mais fácil tomar os cuidados sanitários para que o vírus da Covid-19 não se espalhe de maneira preocupante. A regra, se acatada pelo Executivo, abriria brecha para que o comércio funcionasse apenas nas pequenas cidades, o que é considerado uma medida parcial de proteção da economia. Ainda não há uma proposta oficial detalhando as possíveis regras.

“A maioria do nosso Estado √© de munic√≠pios pequenos que, com uma barreira sanit√°ria e com um n√ļmero de pessoas controlado, poderiam funcionar muitos pequenos com√©rcios, podia movimentar a economia com os pequenos empreendedores. √Č diferente de se tratar isso com uma cidade com densidade demogr√°fica como S√£o Jos√©, que tem 1,5 mil habitantes por km¬≤”, afirmou.

“Pedimos ao governo do Estado que pense diferente para essas diferentes situa√ß√Ķes. N√≥s temos munic√≠pios que precisam passar uma patrola e t√™m dificuldade. […] √Č claro que √© poss√≠vel em cidades de 2 mil, 3 mil, 5 mil habitantes fazer um controle muito maior”, acrescentou.

A regra mais branda para os pequenos munic√≠pios tamb√©m √© avaliada como um acordo entre governador e prefeitos. Alguns mandat√°rios t√™m editado decretos liberando a atividade econ√īmica, o que √© inconstitucional. A abertura de negocia√ß√£o com a Fecam √© considerada um primeiro passo para o acerto pol√≠tico entre Estado e munic√≠pios.

O grupo de trabalho voltado √† abertura econ√īmica deve discutir o assunto nesta quinta-feira (2). A primeira medida tomada pelo √≥rg√£o foi a libera√ß√£o da constru√ß√£o civil e o com√©rcio ligado ao setor. O pr√≥ximo passo deve ser a autoriza√ß√£o para profissionais liberais, aut√īnomos, venda de gado e pesca artesanal.