A Prefeitura de Mafra abrirá por meio da Secretaria Municipal de Educação, matrículas para as turmas de berçário 1 e 2 para a nova creche do bairro Novo Horizonte. A unidade está recebendo as obras de finalização do primeiro bloco, devendo inaugurar e iniciar atividades já no ano letivo de 2023.

As famílias moradoras da localidade e arredores do Novo Horizonte deverão fazer as inscrições clicando AQUI.