Prefeitura anuncia que empresa contratada para serviços de iluminação pública já está em operação

População pode solicitar serviços via telefone: 0800-0883-6265, diretamente na empresa, onde ela tem 72 horas para realizar o reparo

Desde o início deste mês a iluminação pública de Mafra passou a contar com nova empresa de engenharia elétrica para executar os serviços no sistema de iluminação pública. O município tem mais de 10 mil pontos de iluminação pública e a empresa vencedora da licitação – pregão nº 33/2019 – é responsável pelos serviços de manutenção rotineira e de emergência, ampliação de redes, melhorias do sistema e modernização e a destinação final de lâmpadas.

MANUTENÇÃO

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a empresa contratada Energepar Empreendimentos Elétricos Eireli deve, conforme o termo de adjudicação de processo licitatório, zelar pelo patrimônio público municipal, assumindo responsabilidades pela sua integridade. “Neste primeiro momento a empresa vai atender as demandas represadas e em seguida às demais solicitações”, explicou a secretária da pasta, Débora Kahlow Schossig.

Vale destacar que a empresa tem de prestar os serviços de manutenção em até 72 horas após a solicitação do município/munícipe e os demais serviços no prazo estabelecido pela Secretaria.

O valor do contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa ficou em R$ 421.999,99 e é válido por 12 meses a partir da data de homologação.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

Reparos, manutenções e demais serviços podem ser solicitados com a empresa Energepar pelo telefone 0800-0883-6265.