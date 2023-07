Prefeitura concede subvenção social à Sociedade Esportiva Recreativa Vasco Bela Vista do Sul

Visando respeitar o compromisso social de apoiar organizações sociais do município, o prefeito Emerson Maas assinou nesta segunda-feira, 03 de julho, termo de colaboração com a Sociedade Esportiva Recreativa Vasco Bela Vista do Sul. O repasse à instituição no valor de R$ 3 mil será feito em parcela única ainda neste mês.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prefeito e o presidente da entidade, Pedro Piloni Netto assinaram o documento que vai proporcionar auxílio às atividades de futebol de campo (modalidade 11 de modo não profissional). “Fomentar a prática do esporte nos campeonatos realizados pela Prefeitura de Mafra, traz benefícios à comunidade.

Esses eventos são uma forma de promover um estilo de vida saudável, fortalecer a comunidade e valorizar o potencial esportivo de nosso município”, concluiu o prefeito.