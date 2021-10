Prefeitura de Mafra abre cotas de patrocínio para a realização de atividades comemorativas ao Natal

Compartilhar no Facebook

Está aberto no site oficial da Prefeitura de Mafra o Edital de Credenciamento nº 020/2021 para captação de ofertas de cotas de patrocínio para realização de atividades comemorativas relativas ao Natal 2021, que vão de 12 a 22 de dezembro.

O edital é direcionado a pessoas jurídicas que podem adquirir cotas do tipo master, diamante, ouro, prata e bronze, que possuem valores e especificações distintas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Cotas e participação

De acordo com o edital, a cota master, no valor de R$ 50 mil, dá direito à local de destaque na Feira de Natal, divulgação no vídeo de lançamento das comemorações, placa de destaque nas decorações da Praça Ferroviário Miguel Bielecki e divulgação nas redes sociais da prefeitura municipal.

Em seguida vem a cota diamante de R$ 20 mil e a ouro de R$ 10 mil, ambas com estandes para exposição na Feira de Natal e demais especificações. Já com a cota prata no valor de R$ 5 mil é possível explorar a área de recreações e entretenimento: brinquedos infláveis, parquinhos, trenzinhos e similares.

Cotas a partir de R$ 1 mil

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

200 cotas bronze de patrocínio no valor de R$ 1 mil são oferecidas no edital. Estas cotas dão direito a uma barraca na feira de Natal, que acontece junto à Vila do Papai Noel, na Praça Miguel Bielecki.

Acesse AQUI o edital para informações mais detalhadas, ou no site da Prefeitura de Mafra, link Transparência/Licitações.

Informações e orientações

Demais informações ou esclarecimento de dúvidas podem ser obtidas no Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura pelo telefone/whatsapp: 47 3642 3592 ou pessoalmente na sede administrativa da Prefeitura de Mafra.

LEIA TAMBÉM: Mafra terá atrações natalinas com roda gigante, carrossel, decoração e muito mais

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -