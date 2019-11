Prefeitura de Mafra abre processo seletivo para contratação de assistentes sociais e psicólogos

A Prefeitura de Mafra divulga através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Processo Seletivo para provimento de empregos públicos e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Fundo Municipal de Assistência Social.

O edital dispõe de duas vagas mais cadastro reserva para o cargo de Assistente Social e uma vaga mais cadastro reserva para o cargo de Psicólogo, ambos para o cumprimento de 30 horas semanais de trabalho e remuneração de R$ 3.266,60.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas a partir deste sábado, dia 09 de novembro até o dia 17 de novembro, exclusivamente pela internet, através do site www.scconcursos.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00. As provas objetivas serão aplicadas no dia 01 de dezembro de 2019.

O edital na íntegra pode ser acessado no site do município: www.mafra.sc.gov.br ou no site da empresa organizadora, www.scconcursos.com.br.

CRONOGRAMA

Prazo final para requerimento de isenção da taxa de inscrição 14/11/2019 Prazo final para realização da inscrição 17/11/2019 Prazo final para pagamento da taxa de inscrição 18/11/2019 Data final para requerer condições especiais de prova 18/11/2019 Data da Prova Escrita/Objetiva 01/12/2019