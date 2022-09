Prefeitura de Mafra abre processo seletivo para Educação

A Prefeitura de Mafra divulgou nesta quinta-feira, dia 22, o Edital de Processo Seletivo nº 006/2022, destinado ao provimento de vagas para Professores em caráter temporário, para o ano letivo de 2023, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Para participar do processo seletivo o candidato deve efetuar a inscrição no cargo de interesse, no período de 23 de setembro a 12 de outubro, somente via Internet, no endereço eletrônico https://portal.agenciatubazul.com.br/, ou acessando AQUI. A taxa de inscrição é R$ 20,00 (vinte reais) para cargos de nível superior e R$ 10,00 (dez reais) cargos de nível médio. Doadores de sangue/medula são isentos de taxa de inscrição. As provas estão agendadas para o dia 23 de outubro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Edital

O edital de abertura, edital de homologação final das inscrições e editais de notas serão publicados nos sites https://www.sangao.sc.gov.br , https://portal.agenciatubazul.com.br, no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC e no site oficial da Prefeitura de Mafra, neste LINK.

Os candidatos que necessitarem de informações referentes ao Processo Seletivo, poderão encaminhar para o e-mail de atendimento ao candidato (candidato.tubazul@gmail.com).