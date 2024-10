Prefeitura de Mafra abre vagas para Educação em novo processo seletivo

A Prefeitura de Mafra publicou edital do Processo Seletivo nº 03/2024, destinado ao provimento de vagas na área da Educação, em caráter temporário e a formação de cadastro reserva para professores de Educação Infantil, 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Ensino Religioso, Práticas Zootécnicas / Industriais / Gerenciais e Agrícolas e Música.

As inscrições se encerram às 17 horas do dia 6 de novembro. Deverão ser efetuadas exclusivamente via internet, através do sítio eletrônico www.publicjob.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 para todos os cargos e o candidato poderá inscrever-se para apenas um dos cargos previstos. O processo seletivo será composto de duas etapas: Prova Escrita Objetiva e Prova de Títulos.

A íntegra do edital pode ser observado no site www.mafra.sc.gov.br, ou clicando AQUI