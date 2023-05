Prefeitura de Mafra adquire duas novas retroescavadeiras

Compartilhar no Facebook

Mafra passou a contar nesta segunda-feira, 15, com mais dois equipamentos para auxiliarem nas obras de melhorias para o meio urbano e rural. O município adquiriu duas retroescavadeiras novas, com recursos próprios do município, ao custo total de R$ 774 mil.

O Prefeito Emerson Maas lembrou que o município tem investido em maquinário para proporcionar melhor trafegabilidade, principalmente nas estradas do interior. “As novas máquinas serão utilizadas para desenvolver os trabalhos necessários, entre eles, manutenção e recuperação das estradas vicinais, limpeza, obras pontuais e outros serviços”, explicou.

Vale destacar que a Administração Municipal está constantemente renovando a frota dos veículos e máquinas. “Essas novas retroescavadeiras irão otimizar o trabalho da secretaria de obras, realizando importantes serviços na infraestrutura urbana e rural”, concluiu o prefeito.