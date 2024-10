Prefeitura de Mafra adquire novo caminhão pipa

O Município de Mafra recebeu na última semana, novo equipamento adquirido através de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Trata-se do caminhão e tanque pipa, com capacidade de 9 mil litros, no valor de R$ 555.000,00, sendo R$ 240.000,00 de repasse do Governo Federal e R$ 315.000,00 de contrapartida do município.

O município teve por objetivo a aquisição de um equipamento tanque para a apoio na manutenção das estradas do interior e da cidade de Mafra, beneficiando de forma direta os 56.561 habitantes do município. E nesta semana ele já foi posto em atividade pelo Executivo Municipal, sendo utilizado no auxílio às obras nas estradas vicinais e urbanas.

O Prefeito Emerson Maas esteve no Centro de Serviços para dar início aos trabalhos da nova aquisição. E declarou: “agora a prefeitura está mais preparada para entregar mais serviços à população mafrense”.

Utilizações para o caminhão pipa

O caminhão foi adquirido com a finalidade de:

– Ampliar a durabilidade dos reparos de vias não pavimentadas;

– Utilizar na irrigação anterior a execução de obras;

– Desobstruir tubulações pluviais, sem a necessidade de desmontagem das mesmas;

– Redução de custos de manutenção devido a maior durabilidade do bem;

– Realizar a limpeza de manilhas sem a necessidade de retirada e substituição das mesmas;

– Irrigar as plantas de praças e vias urbanas do município.