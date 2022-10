Prefeitura de Mafra alimentos arrecadados com a apresentação da Banda da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada

Compartilhar no Facebook

Com a troca do ingresso (convite) por um quilo de alimento não perecível para assistir à apresentação Banda da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura arrecadou cerca de 400 quilos de alimentos para serem destinados à caridade.

Nesta semana, o prefeito Emerson Maas, acompanhado da secretária da pasta, Jamine Henning, entregaram à Associação das Senhoras de Caridade São Vicente de Paulo, o que foi arrecadado.

A Associação atua há mais de 60 anos atendendo famílias carentes, fornecendo cestas básicas e sobrevive com a realização de promoções como Tardes da Amizade, além de doações da comunidade e de serviço voluntário.

A Prefeitura de Mafra agradece a colaboração de todos que doaram alimentos, além da parceria do 5º RCC e do Cineplus Emacite pela cessão do local.