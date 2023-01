Prefeitura de Mafra altera sentido de duas ruas no bairro Buenos Aires

Compartilhar no Facebook

Nesse início de ano o departamento de trânsito do município de Mafra alterou o sentido de duas ruas no bairro Buenos Aires: Ptolomeu Assis Brasil e D. Pedro II. Por ambas as vias, não é mais possível acessar a Avenida Coronel José Severiano Maia.

A Ptolomeu Assis Brasil, ao lado do Supermercado Mig, está com sentido único somente descendo em direção à rua 7 de Setembro.

Rua D. Pedro II

Da mesma forma, a rua D. Pedro II também está com o sentido somente sendo possível descer da Avenida Coronel José Severiano Maia, até a 7 de Setembro.