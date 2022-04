Prefeitura de Mafra apoia a causa “Todos contra maus tratos aos animais”

Compartilhar no Facebook

Neste mês de abril, o Município de Mafra quer conscientizar a população quanto à necessidade de um novo olhar em favor do combate à crueldade contra os animais. Dessa forma, o Executivo conclama a população, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, para que abrace e apoie as Cinco Liberdades para o bem-estar dos seres vivos, que merecem receber amor e carinho.

Se você tem um “pet”, respeite a:

Liberdade da fome e sede: todo animal merece ter acesso a água e comida de qualidade, na quantidade e frequência adequada;

Liberdade do desconforto: deve-se proporcionar um ambiente de descanso apropriado, confortável e com temperatura adequada;

Liberdade da dor, lesão ou doença: deve-se prevenir, diagnosticar e tratar os animais de quaisquer lesões ou doenças, fornecendo medicamentos adequados com acompanhamento profissional;

Liberdade da expressão do comportamento natural: deixar o animal livre, em uma instalação com espaço suficiente para o seu desenvolvimento e expressão de comportamentos naturais. O tamanho do ambiente não pode limitar o seu comportamento;

Liberdade do medo e da angústia: livrar o animal de qualquer sofrimento, oferecendo um ambiente tranquilo, sem castigos e punições.

Uma ação realizada pelas Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura, em parceria com a Polícia Civil de Mafra e o acolhimento por pessoas da comunidade, demonstra os benefícios do cuidado com os animais. Depois de alguns meses de atenção e bons tratos, observou-se a plena recuperação de uma cadela da raça Pitbull, que encontrava-se em situação de maus tratos. (fotos antes e depois).

Maus-tratos

A Secretaria alerta para o significado da palavra “Maus-tratos”. Também são considerados maus-tratos, além da violência física, ainda animais em más condições de vida, sem água ou alimento; animais mal cuidados, infectados com parasitas e abandonados.

Denúncias

A denúncia de maus-tratos é legitimada pelo Art. 32, da Lei Federal n.º 9.605 de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). Em Mafra, deve ser feita junto à Delegacia de Polícia Civil, pelos telefones: Disque Denúncia 181; Whatsapp: (48) 98844-0011; por boletim on line e ainda pelo link https://delegaciavirtual.sc.gov.br/inicio.aspx

