Prefeitura de Mafra começa a realizar exames periódicos ocupacionais em servidores

A Prefeitura de Mafra através do setor de segurança no trabalho iniciou no mês de fevereiro uma ação que visa realizar exames periódicos ocupacionais em todos os servidores municipais. Esse trabalho está sendo feito através de convocação gradativa dos servidores (efetivos, comissionados e contratados), iniciou no prédio da administração municipal e Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e aos poucos irá se estender às demais pastas.

Essa iniciativa faz parte de ações de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos municipais e é uma obrigatoriedade do eSocial (Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas).

Segundo o técnico em segurança do trabalho Jefferson Luiz Batista Soares “Esta é uma ação preventiva que busca preservar a saúde, a qualidade de vida e o bem estar do servidor, por meio dos exames clínicos e avaliações laboratoriais. Identificar possíveis alterações em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de agravos à saúde relacionados com a atividade laborativa e/ou com o ambiente de trabalho. Também possibilitarão a adoção de medidas de prevenção, vigilância aos ambientes de trabalho e promoção à saúde”, ressaltou.