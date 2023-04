Prefeitura de Mafra concede subvenção social a mais duas entidades assistenciais

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quarta-feira, 26, o prefeito Emerson Maas assinou mais dois termos de colaboração, nos quais a Prefeitura de Mafra passará a conceder subvenção social à Associação das Senhoras de Caridade de Mafra “São Vicente de Paulo” e à Associação Lar dos Velhinhos de Mafra “São Francisco de Assis”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O apoio do município tem como objetivo auxiliar as entidades no custeio de despesas decorrentes da realização de suas atividades que visam a manutenção da qualidade de vida, saúde e bem-estar dos cidadãos.

Repasses

A Administração Municipal está repassando à Associação das Senhoras de Caridade o valor de R$ 19.999,00 que será pago em sete parcelas mensais de R$ 2.857,14 com início em junho deste ano. Para a Associação Lar dos Velhinhos serão repassados R$ 80 mil, divididos em quatro parcelas mensais no valor de R$ 20 mil cada, com previsão da primeira parcela para este mês.

Durante a assinatura dos documentos no gabinete do prefeito estavam presentes também a secretária de assistência social e habitação, Danielle Kondlatsch, a presidente e a secretária executiva do Lar dos Velhinhos, Maria Célia de Collo e Andrea David, a vice-presidente e a secretária da Associação das Senhoras de Caridade de Mafra, Jucilene Pereira e Odila Maria Eckel Bonfim.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prefeito ressaltou a importância do trabalho realizado pelas duas instituições assistenciais, que beneficiam e auxiliam diversas pessoas que as procuram pelos serviços. “Ser solidário, acolhedor e humanitário faz parte da cultura do povo mafrense. E esse apoio da Prefeitura vem completar o trabalho tão bem realizado pelas associações ao longo dos anos”, concluiu Maas.