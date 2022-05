Prefeitura de Mafra conclui a reforma da ponte de Avencal do Meio

Compartilhar no Facebook

Somente neste ano a Prefeitura de Mafra já recuperou 5 pontes

Os moradores da comunidade de Vila Richard, Avencal do Meio e arredores já podem utilizar a nova ponte totalmente reformada e entregue no último sábado, dia 30 de abril. Ela teve sua base de madeira totalmente refeita pela equipe da Secretaria Municipal de Obras, utilizando tubos singulares de concreto.

Somente neste ano a Prefeitura de Mafra já recuperou 5 pontes, numa média de mais de uma ponte por mês. O Município possui 53 pontes de madeira as quais estão recebendo, gradativamente a manutenção necessária possibilitando condições de trafegabilidade ideais, principalmente quanto a segurança.

Tráfego intenso

Para os reparos foram utilizadas duas fileiras com 8 tubos de 1×1 metro cada, resultando em uma ponte muito mais resistente à s intempéries e ao intenso tráfego de caminhões pesados, conforme informou o secretário Diego de Oliveira que destacou que os serviços foram feitos com recursos próprios do município.

Oliveira explicou ainda que a ponte anterior estava totalmente destruída pela ação do tempo, levando perigo à população moradora das localidades que por ela precisavam passar diariamente.