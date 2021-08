Prefeitura de Mafra conclui obras de duas pontes no interior

Tempo médio de cada obra foi de uma semana

A reforma geral da ponte da estrada da Fazenda do Potreiro, próxima à Escola Agrícola Prefeito José Schultz Filho foi concluída na última terça-feira, 03. As obras desta ponte que tem 4 metros de extensão foram iniciadas no dia 28 de julho e concluídas dentro do cronograma proposto. Já a ponte de 8 metros de extensão da estrada secundária de Avencal do Meio teve sua cobertura recuperada e a execução também foi concluída no dia 03 de agosto.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para o prefeito Emerson Maas, manter as pontes e estradas em bom estado contribui para o tráfego ordenado de veículos leves e pesados e trânsito de pessoas. “As pontes representam uma importante ligação entre as comunidades que passam a contar com maior segurança e comodidade”, disse.Â

Serviço

Entre em contato com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Mafra. Endereço: BR 116 – km 2,5   – Jardim América. Telefone: (47) 3642-6964. O expediente é de segunda à sexta-feira, das 8 à s 12 horas e das 13h30 à s 17 horas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -