Prefeitura de Mafra continua recuperando estradas no interior

No mês de junho, equipes de máquinas e pessoal da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Mafra mantiveram os trabalhos de recuperação das estradas do meio rural em Mafra. No período de 5 a 16 de junho, realizaram serviços de tubulação, patrolamento e empedramento, dando continuidade aos trabalhos já em execução.

No período, as obras aconteceram nas seguintes localidades: