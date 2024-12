Prefeitura de Mafra divulga a programação do Natal 2024

A partir do dia 10 de dezembro, a magia do Natal toma conta de Mafra, quando acontece a tão esperada chegada do Papai Noel, na Praça Desembargador Guilherme Abry, conhecida como Praça dos Bancos, às 18h30.

O “Natal mais Mafra” acontecerá de 10 a 23 de dezembro e proporcionará à população diversos eventos durante o período, desde cantatas com alunos das escolas municipais, shows com bandas locais, Feira de Artesanato, Vila Gastronômica, até brinquedos infláveis gratuitos para as crianças. Também será possível conhecer o quarto do Papai Noel, na Praça Lauro Müller.

Confira a programação do “Natal mais Mafra” de 2024 com início às 18h30

Dia 10/12 – Apresentação de corais das escolas CEIM Nossa Senhora das Graças, Breno Cauan Garcia, Novo Horizonte e EMEB Abelhinha Feliz;

Dia 11/12 – Apresentação de corais das escolas CEIM Portão São Lourenço, Günther Werner e EMEB Amola Flecha e Campo da Lança;

Dia 12/12 – Apresentação de corais das escolas CEIM Restinga, Vila Olsen, Vila Nova, Comecinho de Vida e Fiorige Bona;

Dia 13/12 – Apresentação de corais das escolas CEIM Faxinal, Anjo da Guarda (Coral libra e dança), Vila Nova e CEM Beija Flor;

Dia 14/12 – Apresentação de dança do CEIM Anjo da Guarda;

Dia 15/12 – Apresentação de dança do CEIM Anjo da Guarda;

De 19 a 23/12 apresentações de bandas locais e regionais.

*Programação para o “Quarto do Noel”*

A abertura do “Quarto do Papai Noel” acontecerá no dia 11 de dezembro, às 19h30min, na Praça Lauro Müller, no Alto de Mafra. Nesse dia acontecerão as apresentações de:

– Alice Konig dos Reis e Professora Telma Schwaida, da Escola de Música Anna Madalena Bach;

– Peça teatral “Dois Duendes Procuram Papai Noel”;

– DJ João Paulo

A Casa do Papai Noel poderá ser visitada até o dia 23 de dezembro.