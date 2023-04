Prefeitura de Mafra e APAE assinam Termo de Colaboração no valor de R$ 280 mil

O Prefeito Emerson Maas recebeu na manhã de quinta-feira, dia 13, membros da diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mafra – APAE quando assinaram o termo de colaboração entre o município e a organização social, no valor de R$ 280 mil, para atuarem no acompanhamento de pessoas com deficiência.

Pelo Termo de Colaboração, o Município repassará à entidade os valores para custeio despesas de ações até 31 de dezembro de 2023, sendo pagos em 10 parcelas de R$ 28 mil. O prefeito Emerson Maas destacou que os recursos certamente terão destino apropriado para atender às necessidades das pessoas que dependem da assistência fornecida pela entidade. “A parceria entre o município e a APAE reveste-se de extrema importância na promoção do bem-estar e saúde da população atendida pela organização”, declarou.

APAE

A APAE de Mafra atua há 47 anos junto à sociedade mafrense, atendendo as pessoas com deficiência, atraso global do desenvolvimento e autismo, oferecendo serviços nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, educação profissional, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos, com duração indeterminada. Com matrícula, atende atualmente a 240 usuários de 0 a 75 anos, além de outros 21 em forma de rodízio, com terapias específicas.