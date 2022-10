Prefeitura de Mafra e Ongs de apoio aos animais realizam ação de castração de animais

“Foi um passo grandioso da Prefeitura de Mafra, junto com as Ongs para iniciar um controle populacional massivo de animais”. (Karine Kiatkoski)

O Município de Mafra possibilitou na última quinta-feira, dia 13, ação de castração de cerca de 80 animais previamente cadastrados. Aconteceu em parceria entre a Prefeitura de Mafra – que subsidiou a carreta Castramóvel e as Ongs de proteção animal da cidade.

O Prefeito de Mafra, Emerson Maas e a Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira estiveram no local acompanhando mais esse movimento em favor da causa animal e anunciando novas ações para defesa e proteção dos animais.

Nesse sentido, Maas explicou que outra ação de castração deverá ser realizada pelo Município e que a partir da próxima semana a Secretaria Municipal de Assistência Social vai iniciar novo cadastro. Anunciou ainda que o município já fechou a licitação para construção do abrigo de animais de Mafra e que está em fase de credenciamento de clínicas para socorro dos animais em situação de perigo. Por fim destacou que o Conselho da causa animal está em fase de constituição. “Precisamos nos unir para cuidar dos nossos animais. Em Mafra a causa animal está em foco”.

Mais uma Programa

A Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira destacou que esse é mais um programa da Prefeitura Municipal em favor da causa animal. “Mafra sempre em frente com foco nas questões importantes como é a causa animal”.

A presidente da Ong Riomafra pelos Animais, Brígida Michelli Prestes, disse que esse foi um dia muito especial, pois a castração é a solução para vários problemas. “Essa parceria com a Prefeitura de Mafra visa melhorar a qualidade de vida dos animais da cidade de Mafra”, declarou agradecendo à Prefeitura pelo apoio.

Passo Grandioso

Para a auxiliar do castramóvel, Karine Kiatkoski a castração é uma campanha importantíssima, pois um casal de animal não castrado gera em 10 anos, cerca de 80 mil descendentes. “A campanha de castração é uma questão de saúde pública, pois animais nas vias geram acidentes de trânsito e mordeduras. Além de sofrimento animal, pessoas podem se machucar sem falar no controle das zoonoses”, explicou e destacou que esse “foi um passo grandioso da Prefeitura de Mafra, junto com as Ongs para iniciar um controle populacional massivo de animais”.