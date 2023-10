Prefeitura de Mafra e SEBRAE/SC oferecem 2º programa Salto Aceleradora para microempresários

O Salto Aceleradora é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o SEBRAE

No início do mês teve início o programa de aceleração gratuito para pequenos negócios, “Salto Aceleradora”. A abertura oficial aconteceu na Amplanorte, com a aula inaugural, com a presença dos representantes do executivo e parceiros do município, ACIM e CDL , CIVIA, BLUSOL e BANCO DO EMPREENDEDOR. Esse é o segundo programa desenvolvido pela atual gestão, visando o crescimento do microempreendedor. Interessados em participar ainda podem se inscrever, presencialmente na Sala do Empreendedor, na Praça Lauro Muller ou pelo Whatsapp 47)3643_7742.

Encontros presenciais semanais

O programa é gratuito e destinado aos Microempreendedores Individuais de Mafra, sendo uma realização do SEBRAE/SC em parceria com a Prefeitura de Mafra e Impact Hub de Florianópolis através da Sala do Empreendedor de Mafra. Ao todo são 55 participantes nos encontros presenciais, acontecendo semanalmente sempre as quartas-feiras.

Na abertura, a vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira disse ser um prazer estar no início do curso, na segunda edição proporcionada pelo município. “Vocês terão com certeza um aproveitamento muito grande nesse curso. Sempre temos o que aprimorar, o que aprender. O Salto vai propiciar a todos, ensinamentos e novidades para implantarem nos seus negócios” desejou. Ela explicou que a atual gestão se preocupa desde o início com o empreendedorismo, especialmente com o microempresário. “Investir na capacitação do micro empresário significa investir na geração de empregos e renda, o que vai modificar tanto a qualidade de vida das pessoas que estão à frente dos MEIs, como da população”.

O Secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira lembrou que já participou de outras turmas anteriormente como mentor. “Após assumir a secretaria, na gestão Emerson Maas, trouxemos o programa para Mafra. Será um aprendizado muito interessante”, explicou salientando que no curso anterior foram 31 microempresários participantes e agora esse número subiu para mais de 50. Desejou boa sorte a todos e pediu aos participantes que estejam comprometidos para aproveitarem a oportunidade oferecida.

Programa Salto

O Programa Salto visa impulsionar o crescimento dos MEIs no município de Mafra. Tem como foco ajudar empreendedores que, embora bem-sucedidos de forma amadora, buscam dar um salto significativo em seus negócios, aumentando receitas, faturamentos e expandindo a base de clientes.

São parceiros do Projeto Salto em Mafra, a Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico,Turismo e Cidadania, SEBRAE/SC, Sala do Empreendedor, CDL, ACIM, Cooperativa de Crédito Cívia, BLUSOL e Bando co Empreendedor.