Prefeitura de Mafra entra em recesso a partir desta quarta-feira (21)

A Administração Municipal  de Mafra informa que as repartições públicas do município entrarão em recesso de final de ano a partir do dia 21 de dezembro, retornando às atividades normais no dia 4 de janeiro de 2023, conforme previsto no Decreto nº 5015, de 04 de novembro de 2022, que estabelece como Recesso Administrativo de Final de Ano o período entre 21 de dezembro de 2022 ao dia 03 de janeiro de 2023.

Expediente normal

No dia 04 de janeiro de 2023 a Prefeitura e suas demais repartições públicas retornam com o expediente normal, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.

Horário na Saúde

O atendimento ambulatorial nos dias de recesso será concentrado na ESF Central do dia 21 até o dia 29 de dezembro. Nos dias 30 de dezembro e dias 2 e 3 de janeiro de 2023, permanecerá fechado.

No período a unidade irá oferecer os serviços de: consultas médicas e odontológicas (4 Médicos e 1 dentista atendendo), serviços de enfermagem, curativos, vacinação e testes rápidos. O horário de trabalho na ESF nesses dias será das 8 às 16 horas, sem intervalo para o almoço e os atendimentos serão feitos por demanda livre (sem agendamentos). A ESF fica localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto – Centro de Mafra. Para os demais períodos a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) permanecerá funcionando 24 horas, todos os dias.

No dia 4 de Janeiro o atendimento retornará ao horário normal em todas as ESFs.

Policlínica Municipal de Saúde

A Policlínica Municipal de Saúde estará em recesso a partir do dia 21/12/2022 a 03/01/2023,  retornando as atividades no dia 04/01/2023.