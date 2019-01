Prefeitura de Mafra entra em recesso a partir do dia 24

A administração municipal informa que os servidores municipais entraram em recesso de final de ano a partir do dia 24 de dezembro, retornando às atividades normais no dia 03 de janeiro de 2019, conforme previsto no decreto nº 4159, de 08 de novembro de 2018, que estabelece como recesso de final de Ano o período entre 24 de dezembro de 2018 ao dia 02 de janeiro de 2019.

HORÁRIO NA SAÚDE

O atendimento ambulatorial nos dias 26, 27 e 28 de dezembro será concentrado na ESF Central. A unidade irá oferecer os serviços de: consultas médicas, serviços de enfermagem, curativos, vacinação e testes rápidos.

O horário de trabalho na ESF nesses dias será das 7h às 16h, sem intervalo para o almoço e os atendimentos serão feitos por demanda livre (sem agendamentos). A ESF fica localizada na avenida marechal Floriano Peixoto – Centro de Mafra. Para os demais períodos a UPA (Unidade de Pronto atendimento) permanecerá funcionando 24 horas, todos os dias.

Em Janeiro o atendimento será retomado em algumas ESFs. O cronograma e as unidades que estarão atendendo neste período estão disponíveis no site da Prefeitura de Mafra através do endereço: www.mafra.sc.gov.br.

EXPEDIENTE NORMAL

No dia 03 de janeiro de 2019 a Prefeitura e suas demais repartições públicas retornam com o expediente normal, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h, exceto em algumas unidades de saúde, os horários de atendimento em Janeiro para esta pasta podem ser conferidos no site da Prefeitura de Mafra. Os servidores da Prefeitura de Mafra desejam a todos os munícipes Feliz Natal, e um Próspero Ano Novo e os aguardam em 2019 para atendê-los no que for necessário.