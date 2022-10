Prefeitura de Mafra entrega mais duas patrolinhas do programa de apoio aos produtores de Mafra

Outro programa de auxílio aos produtores rurais, o Porteira Adentro, já entregou mais de 130 cargas de pedra nas propriedades rurais

Por meio do programa de Parceria e Apoio aos Produtores Rurais de Mafra, foram entregues mais dois equipamentos para auxílio aos produtores rurais: plainas niveladoras de arrasto “conhecidas como patrolinhas”, sendo uma para a Associação de moradores de Rio da Areia de Cima e Caçador no dia 22, e outra em Saltinho do Canivete no dia 23, para a associação local.

O Prefeito Emerson Maas  fez a entrega  do termo de cessão de uso às associações destacando que “a ação visa fortalecer ainda mais o agronegócio no município”.

O Programa de Parceria e de Apoio aos produtores rurais por intermédio das Associações de Moradores das áreas rurais do município de Mafra tem como objetivo principal possibilitar aos agricultores e familiares a melhoria de renda e das condições gerais de vida de suas famílias, promovendo o desencadeamento de um processo de descentralização do desenvolvimento sustentável.  Está embasado na Lei nº 4.601, de 26 de agosto de 2022.Â

Porteira Adentro

Outro programa de auxílio aos produtores rurais, o  Porteira Adentro, retomado após um período de paralisação, já entregou cerca de 130 cargas de pedra nas propriedades rurais assistidas pelo programa, conforme informou a Secretaria Municipal de Agricultura e Interior. Vale lembrar que o Porteira Adentro tem como objetivo auxiliar na execução de obras de infraestrutura, preferencialmente nas pequenas propriedades rurais localizadas no Município de Mafra. (Lei nº 3536, de 02 de junho de 2010). Para participar do programa Porteira Adentro, os produtores devem se cadastrar diretamente na Secretaria Municipal de Agricultura, na rua Marechal Floriano Peixoto, nº 85. Informações pelo telefone (47) 3642- 6322.