Prefeitura de Mafra entrega uniformes e equipamentos de segurança para servidores de obras e desenvolvimento urbano

Compartilhar no Facebook

Servidores das secretarias municipais de obras e de desenvolvimento urbano receberam na manhã de quarta-feira, dia 1º de dezembro, uniformes e equipamentos de EPIs, adquiridos pelo Executivo, por meio do pregão eletrônico nº 045/2021, no valor de R$ 32.978,20. O prefeito Emerson Maas fez a entrega dos uniformes aos trabalhadores e agradeceu pelo trabalho que vêm realizando, promovendo melhorias na cidade e interior do município.

“É uma grande alegria estar aqui realizando essa entrega e a primeira palavra que tenho é gratidão pelo trabalho que vocês estão realizando. Todos trabalhando bem e possibilitando as muitas melhorias que vem sendo observadas pela população. São lajotas, tubulações, asfalto fresado, pontes e outras, levando melhorias à s ruas da cidade e estradas do interior”, declarou. Agradeceu todo apoio recebido e destacou: “o que é possível ser feito vocês estão fazendo e muito bem. Sabemos que temos muito ainda a caminhar, mas estamos muito felizes pelo trabalho que vocês estão realizando”.Â

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segurança para o funcionário

Os servidores receberam camisetas, calças, botas, proteção auricular, luvas etc. Segundo o Secretário Municipal de Obras, Diego Oliveira, os equipamento foram um pedido do prefeito, como forma de proporcionar maior segurança aos funcionários em suas atividades. “Essa é a primeira entrega e outras mais ainda acontecerão”, finalizou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -