Prefeitura de Mafra entrega uniformes escolares de inverno para alunos da rede municipal

Os cerca de 7 mil alunos das escolas da rede municipal de ensino de Mafra, começaram a receber na última sexta-feira, os uniformes escolares de inverno. São japonas, calças, camisetas, moletons com capuz, tênis, ainda meias, luvas e gorros (somente para os pequenos) e tip tops peluciados para os bebês.

Os uniformes estão sendo entregues pelo Executivo Municipal, num investimento de R$ 499.172,00 em tênis e 610.581,00 em agasalhos, adquiridos com recursos próprios da Secretaria Municipal da Educação. A Administração Municipal destacou a importância de oferecer condições adequadas de ensino e os uniformes escolares são mais um complemento que aquece no frio do inverno e proporciona igualdade para todos. “Escolas reformadas, merenda de qualidade e agasalhos que aquecem no frio dão as condições ideais para que os alunos aprendam mais e se tornem o futuro que Mafra merece”, salienta a secretária de Educação, Jamine Henning.

As entregas iniciaram no CEM Beij-flor, na Escola Agrícola e na EMEB Bituvinha. Nesta semana chegarão às demais escolas da rede municipal de Mafra.