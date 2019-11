Prefeitura de Mafra está investindo cerca de R$ 1,2 milhões em obras de tubulação na área urbana

1 de 7

A Prefeitura de Mafra, por meio de ações da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano está realizando serviços de melhorias em várias localidades do município a fim de evitar alagamentos nas ruas. Trata-se de trabalho de tubulação para amenizar os problemas causados pelas águas da chuva que acabam invadindo estas vias e também residências. A equipe da empresa contratada já está trabalhando na colocação de manilhas para drenagem de águas pluviais, serviço iniciado pelas ruas 8 de março na Vila Formosa e Servidor Carlos Reibnitz, na Vila Nova.

14 PROJETOS

A contratação de empresa especializada para execução de projetos de drenagem foi realizada via processo licitatório nº 123/2019 – tomada de preços nº 004/2019. O valor total para execução da obra é de R$ 1.199.590,74, oriundos do Fundo Municipal de Saneamento Básico – FUNSAB. Vale destacar que a ordem de serviço para início das obras foi assinada pelo prefeito Wellington Bielecki no dia 06 de setembro, abertura da 2ª Festa das Etnias. O projeto contempla além das ruas 8 de março e Servidor Carlos Reibnitz, as demais Victor Celestino de Oliveira e Florianópolis, na Vila Ferroviária; Euclides da Cunha, na Vila Argentina; Rua do Portão, Hermes Sprotte, Músico Valentim Stall, Benemérito Miguel Zatesko e Estudante Ricardo Janchoviski Sempko, todas na Vila Nova; João Francisco de Assis, José Reitmeyer, Agropecuarista Derondes Lulu Olsen, Bento Manoel de Lima e Rivadávia Haymussi, no Jardim América Benemérito Eduardo Pscheidt, na Vila Formosa e ainda as ruas do bairro Faxinal: Engenheiro Agrimensor Márcio Liebl, Pioneira Clara Kundlatsch e Pioneira Claudina Kundlatsch.

Para o prefeito, estes projetos de drenagem visam minimizar os riscos que a população está sujeita, diminuir os prejuízos causados por enxurrada e alagamentos e possibilitar ainda o desenvolvimento dos bairros de forma harmônica, articulada e sustentável. “A importância de um serviço adequado de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas traz cosequências que refletem no bem-estar e saúde pública da população”, declarou, lembrando que os trabalhos de recuperação de vias, bueiros e tubulações é de fundamental importância para manter um sistema adequado de drenagem urbana proporcionando benefícios à população e ao meio ambiente.

Descrição das ruas contempladas:

RUA TUBOS/MANILHAS (em cm / ø) EXTENSÃO TOTAL (aproximadamente em metros) Agropecuarista Derondes Lulu Olsen 40 e 60 425 Bento Manoel de Lima 80, 60, 40 459 Euclides da Cunha 40 138 Hermes Sprotte 40, 60 247 João Francisco de Assis e José Reitmeyer 40, 60 610 Benemérito Miguel Zatesko e Estudante Ricardo Janchoviski Sempko 40, 60 292 Músico Valentim Stall 40, 60 243 Rivadávia Haymussi 30, 40 528 Rua do Portão 40, 60 423 Florianópolis 40 110 Servidor Carlos Reibnitz 40, 60 134 Victor Celestino de Oliveira 40 152 8 de março e Benemérito Eduardo Pscheidt 40, 60 320 Engenheiro Agrimensor Márcio Liebl, Pioneira Clara Kundlatsch e Pioneira Claudina Kundlatsch 40, 60 502