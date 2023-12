Prefeitura de Mafra estará em recesso de 16 de dezembro a 8 de janeiro

Compartilhar no Facebook

A Administração Municipal informa que os servidores municipais entrarão em recesso de final de ano a partir do dia 16 de dezembro, retornando às atividades normais no dia 8 de janeiro de 2024. Conforme previsto no decreto nº 5.324, de 31 de outubro de 2023, que estabelece recesso administrativo de final de ano.

Secretaria de Saúde

Nesse período todas as ESFs estarão fechadas, sendo concentrados todos os atendimentos aos usuários na ESF Central durante os dias 18, 19, 20, 21, 27 e 28 de dezembro, 03 e 04 de janeiro, a qual funcionará em horário especial, das 7 às 19 horas, sem intervalo para almoço para realização dos seguintes serviços:

– atendimento de clínica geral;

– retirada de medicamentos da farmácia básica;

– curativos;

– UPA de Mafra atende todos os dias, vinte e quatro horas.

Retorno

Dia 08 de janeiro de 2024 voltam os atendimentos normais em todas as ESFs e na Policlínica Municipal.

Endereços

UPA – Avenida Coronel Severiano Maia esquina com a, R. Germano Evers – Jardim América -Aberto 24 horas – Telefone: (47) 3642-3050.

ESF CENTRAL – Rua Marechla Floriano Peixoto s/n – telefone: 99153-2991.