Prefeitura de Mafra garante kit escolar completo para alunos da rede municipal

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, está garantindo materiais escolares essenciais para todos os alunos da rede municipal. Com o intuito de fornecer os recursos necessários para uma educação de qualidade, os kits foram cuidadosamente montados para atender às necessidades de cada etapa educacional.

J√° no primeiro dia de aula todos os alunos do ensino fundamental estar√£o recebendo os seus kits de sistema de ensino (kits apostilas) e cadernos. E durante as primeiras semanas de aula todos alunos da rede municipal de ensino estar√£o recebendo seus kits escolares.

Desde os primeiros passos na educa√ß√£o infantil at√© os √ļltimos anos do ensino fundamental, os estudantes receber√£o materiais que os auxiliar√£o em seu aprendizado e desenvolvimento.

Abaixo est√£o listados os itens que comp√Ķem cada kit:

Para Berçário 1 e 2:

1 Agenda Escolar

1 Toalha de Rosto

1 Copo Treino

1 Pasta para Montagem do Kit

Para Maternal 1 e 2:

1 Agenda Escolar

1 Caderno de Desenho

1 Caixa de L√°pis de Cor

1 Caixa de L√°pis de Cera

1 Caixa de Massa de Modelar

1 Tesoura Escolar

1 Tubo de Cola

1 Apontador

1 Borracha

1 L√°pis Grafite

1 Avental

1 Estojo Escolar

1 Pasta para Montagem do Kit

Para Pré-Escola 1 e 2:

1 Agenda Escolar

1 Caderno de Desenho

1 Caixa de L√°pis de Cor

1 Caixa de L√°pis de Cera

1 Caixa de Massa de Modelar

1 Tesoura Escolar

1 Tubo de Cola

1 Apontador

1 Borracha

1 L√°pis Grafite

1 Avental

1 Estojo Escolar

1 Pasta para Montagem do Kit

Para Anos Iniciais do 1¬ļ ao 5¬ļ ano:

1 Caderno de Desenho

1 Caderno Brochur√£o

1 Caixa de L√°pis de Cor

1 Estojo de Canetinhas

1 Régua

1 Tesoura Escolar

1 Tubo de Cola

1 Apontador

1 Borracha

2 L√°pis Grafite

2 Canetas Azul

1 Estojo Escolar

1 Pasta para Montagem do Kit

Para Anos Finais do 6¬ļ ao 9¬ļ ano:

1 Caderno de Desenho

1 Caderno Brochur√£o

1 Caixa de L√°pis de Cor

1 Estojo de L√°pis Arco √ćris

1 Régua

1 Tesoura Escolar

1 Tubo de Cola

1 Apontador

1 Borracha

2 L√°pis Grafite

2 Caneta Azul

1 Marca Texto

1 Estojo Escolar

1 Pasta para Montagem do Kit

Esses materiais foram escolhidos cuidadosamente para auxiliar os alunos em suas atividades escolares, promovendo um ambiente prop√≠cio para o aprendizado e o desenvolvimento integral. A Prefeitura de Mafra reafirma seu compromisso com a educa√ß√£o e o bem-estar de seus estudantes, proporcionando condi√ß√Ķes adequadas para o sucesso de cada um em sua jornada educacional.