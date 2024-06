Prefeitura de Mafra inaugura a reforma geral da EMEB Bituvinha

O Executivo Mafrense inaugurou na manhã de sexta-feira, dia 7 de junho, a reforma geral da escola EMEB Bituvinha, na localidade do mesmo nome, uma obra  esperada pela comunidade há mais de uma década.

A obra teve um custo de R$¬†304.751,73¬†de recursos pr√≥prios da Educa√ß√£o e constou de reforma¬†geral da escola, sendo refeitos totalmente a cobertura, os revestimentos interno e externo, os pisos dos passeios, a escada e rampa de acesso √† quadra de esportes, o muro de conten√ß√£o, as pinturas e acabamentos, o sistema de instala√ß√£o hidr√°ulica, incluindo lou√ßas, acess√≥rios e metais, o sistema de prote√ß√£o contra inc√™ndios e a instala√ß√£o el√©trica total.¬†Na mesma solenidade foram entregues os uniformes de inverno para todos os alunos da escola, que frequentam as turmas desde o pr√© ao 5¬ļ ano do ensino fundamental.

Reformas das escolas

O¬†Executivo Municipal¬†destacou que a gest√£o est√°¬†valorizando a Educa√ß√£o de Mafra, dotando as escolas da rede municipal com infraestrutura necess√°ria para que os alunos tenham melhores condi√ß√Ķes de estudo, desde uniformes e apostilas, at√© ¬†materiais escolares e para aulas de educa√ß√£o f√≠sica e ainda escolas reformadas e adequadas a todos os alunos. Na atual gest√£o foram reformadas e ampliadas as escolas do meio rural: Augusta Vit√≥ria, Avencal S√£o Sebasti√£o, Saltinho do Canivete, Avencal do Saltinho e a ¬†Bituvinha. Est√° ainda prevista a constru√ß√£o de nova escola no S√£o Louren√ßo e j√° est√° em andamento a constru√ß√£o da nova escola da Abelhinha Feliz. ¬†Segundo a administra√ß√£o municipal, ‚Äúo futuro de Mafra est√° nas m√£os das crian√ßas e por isso¬†que se busca que¬†tenham a melhor prepara√ß√£o poss√≠vel, sem distin√ß√£o entre escolas ou estudantes¬†do campo ou da cidade‚ÄĚ, declarou.

O Legislativo  Municipal  parabenizou a comunidade local, os professores, alunos e membros da APP da escola  pelas reformas concretizadas. Destacou a gestão, que está sempre prestigiando a Educação e parabenizou o Executivo pelo trabalho em parceria com o Legislativo, salientando o olhar sempre atento pela Educação e pelas necessidades dos alunos e professores,  tanto na cidade como no interior.

Resultado h√° muito esperado

A Secret√°ria de Educa√ß√£o, Jamine Henning falou da alegria em¬†ver o resultado de um trabalho h√° muito esperado. ‚ÄúN√≥s queremos que todos recebam o melhor ensino, n√£o importando se ¬†estudam na cidade ou ¬†no interior‚ÄĚ, declarou.¬†Ela agradeceu aos parceiros da unidade, como a Associa√ß√£o de Pais e Professores e toda equipe da escola. ‚ÄúO nosso trabalho ¬†n√£o aconteceria¬†se n√£o tivermos os pais e professores como parceiros‚ÄĚ, concluiu.

A gestora da EMEB Bituvinha, Roseli Schafaschek Machado falou da sua gratidão  pelas obras que eram aguardadas há mais de 11 anos. Ela agradeceu a toda equipe da Prefeitura de Mafra, aos pais professores e APP pela ajuda e destacou  que a nova estrutura proporcionará um ambiente mais seguro, confortável e propício ao aprendizado  de nossos alunos.