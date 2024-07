Prefeitura de Mafra inaugura reforma e ampliação da UPA

No dia em que a UPA de Mafra completa 7 anos de funcionamento, a administração municipal entrega de presente para a comunidade mafrense a inauguração da reforma e ampliação da unidade, beneficiando a saúde da população..

As obras proporcionarão aumento na capacidade de leitos em 54%; aumento na área da recepção aos pacientes e ainda na pediatria. Compreendeu reforma das salas internas, conclusão das salas administrativas na parte de baixo – que estavam inacabadas desde a inauguração – e aquisição de mobiliário.

Para tanto foram investidos recursos da ordem de R$ 66.653,20 na construção, além de R$ 105.176,00 no mobiliário, todos recursos próprios do município.

Veja o antes e depois das reformas em aplicações:

Na recepção – antes da ampliação, a recepção tinha capacidade para manter em torno de 15 pessoas sentadas. Agora, depois da ampliação, consegue manter 30 pessoas sentadas.

Nos leitos – antes da ampliação acomodavam-se 11 pacientes na unidade (incluindo emergência) e agora, consegue-se acomodar 17 pacientes.

Cadeiras para medicação – Antes eram 6 cadeiras, agora são 13.

Na pediatria – antes da ampliação eram 2 leitos, e agora, depois da ampliação, somam 5 leitos.

UPA 7 anos

A Upa de Mafra completa 7 anos de existência. Foi inaugurada em 1 de julho de 2017. Desde então os atendimentos aos pacientes vem aumentando ano a ano. Subiu de 33.678 atendimentos em 2021, para 58.022 em 2022 e novamente subiu para 63.843 atendimentos em 2023. Somente de janeiro a junho de 2024 chegou a 33.882 atendimentos, com tendência a chegar a 80 mil ainda este ano.

Conta com 82 colaboradores e um quadro composto por 7 clínicos gerais e 2 pediatras, no período diurno são 4 clínicos e 1 pediatra e no noturno são 3 clínicos e 1 pediatra.

A média de atendimentos é de 200 adultos e 60 crianças por dia, além de 3.100 atendimentos de exames laboratoriais /mês; 1580 exames de raio-x/mês.

Palavras de agradecimentos

Os presentes na entrega da reforma e ampliação foram unânimes em agradecer ao Executivo Municipal pela parceria e apoio à UPA. Também foram feitos agradecimentos à equipe da Secretaria de Saúde e a todo corpo técnico da Unidade.

O Executivo Mafrense destacou o crescimento da unidade de Mafra, classificando-a como uma das melhores do Estado e salientou a busca constante da administração municipal por melhores condições de atendimento para a população. Participaram da solenidade membros do Executivo, do Legislativo, representante da Associação Mahatma Gandhi, Enel Rogério Caneo e o Gerente administrativo da UPA de Mafra, Carlos Augusto de Oliveira, além do comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar de Mafra, Tenente Coronel Silvano Sasinski.