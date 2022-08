Prefeitura de Mafra inicia entrega de pedras para agricultores pelo Programa Porteira Adentro

A semana começou com ótimas novidades para os agricultores mafrenses. Na segunda-feira, dia 29 de agosto, iniciou a entrega das pedras pelo programa Porteira Adentro, retomado após um período de paralisação em razão das questões relativas à pedreira do São Lourenço, que estava interditada. As primeiras propriedades a receberem as pedras foram nas localidades de General Brito e Espigão do Bugre (fotos).

O programa Porteira Adentro tem como objetivo auxiliar na execução de obras de infraestrutura, preferencialmente nas pequenas propriedades rurais localizadas no Município de Mafra. (Lei nº 3536, de 02 de junho de 2010).

O Secretário de Agricultura, Nereu Martins Carvalho explicou que o município está atendendo por ordem cronológica a demanda que estava reprimida, entregando pedras inicialmente para os produtores que já estavam na fila de espera. E anunciou que as ações serão agilizadas a partir do dia 12, quando será colocado mais um caminhão para atender aos requerimentos.

Como participar

Para participar do programa Porteira Adentro, os produtores devem se cadastrar diretamente na Secretaria Municipal de Agricultura, na rua Marechal Floriano Peixoto, nº 85. Informações pelo telefone (47) 3642-6322.