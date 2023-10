Prefeitura de Mafra inicia recuperação da ponte na rua José Boiteux

Compartilhar no Facebook

Na terça-feira, dia 24 de outubro, a Prefeitura de Mafra iniciou a recuperação da ponte sobre o rio Bandeira, na rua José Boiteux, na Vila Ivete, que sofreu danos em sua estrutura devido ao transbordamento das águas do rio, na enchente do início de outubro. Para o local foram designadas equipes de homens e máquinas, as quais inicialmente verificaram os estragos sofridos, para então dar início a recuperação.

Para o trânsito de veículos, no entanto, ela permanecerá interditada até a conclusão dos trabalhos.