Prefeitura de Mafra institui a Patrulha da Saúde Covid-19

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria da Sa√ļde, e em parceria com a Pol√≠cia Militar, criou a Patrulha da Sa√ļde Covid-19. Com o objetivo de desenvolver e implementar a√ß√Ķes capazes de aumentar a preven√ß√£o e o combate ao coronav√≠rus, a patrulha tem como slogan: “Patrulha da Sa√ļde Covid-19.¬† Sa√ļde e Seguran√ßa P√ļblica protegendo voc√™ do coronav√≠rus. Junte.se a n√≥s, fa√ßa sua parte! Vamos blindar a circula√ß√£o do v√≠rus.”

A segunda a√ß√£o a ser implementada √© o Drive Thru Covid-19 da Sa√ļde de Mafra. Na √ļltima sexta-feira, 22, o prefeito Wellington Bielecki explicou como funcionar√° mais esta a√ß√£o de conscientiza√ß√£o. ‚ÄúNa pr√≥xima segunda-feira, 25, n√≥s vamos fazer a a√ß√£o na Rua Felipe Schmidt, em frente ao Supermercado Bel√©m, das oito horas at√© o meio-dia. O objetivo √© realizar a parada volunt√°ria dos ve√≠culos, onde ser√° feita a aferi√ß√£o da temperatura e a passagem de informa√ß√Ķes sobre o coronav√≠rus. Se a temperatura estiver alta, o cidad√£o receber√° a orienta√ß√£o de enfermeiro para o encaminhamento correto aos servi√ßos de sa√ļde recomendados‚ÄĚ, explicou.

A previs√£o √© que este Drive Thru Covid-19 seja realizado √†s segundas, quartas e sextas-feiras, em v√°rias regi√Ķes da cidade, sempre em parceria com a Pol√≠cia Militar. ‚ÄúO que nos leva a realizar este tipo de a√ß√£o √© que vemos que os casos aumentaram em toda a nossa regi√£o e temos que nos conscientizar que agora √© o momento de nos cuidarmos ainda mais, j√° que o v√≠rus est√° se proliferando a cada dia‚ÄĚ, declarou o prefeito.

A Sa√ļde de Mafra esclarece ainda que estas a√ß√Ķes de drive thru t√™m como objetivo a conscientiza√ß√£o. Ningu√©m ser√° obrigado a parar para aferir a temperatura ou receber orienta√ß√Ķes, mesmo sendo esta uma atitude respons√°vel e recomendada. Para que as pessoas possam saber antecipadamente das a√ß√Ķes, o local e hor√°rio de cada uma ser√£o divulgados previamente pelas redes sociais da Prefeitura.