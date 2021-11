Prefeitura de Mafra lança processo seletivo simplificado para área de Educação

Vagas são para professores e inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 07 de dezembro de 2021

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, abriu nesta terça-feira, 23, as inscrições para o processo seletivo simplificado, destinado ao provimento de vagas para professores em caráter temporário, para o ano letivo de 2022.

As vagas são de provimento para professores habilitados e não habilitados, com prova de título. A publicação da classificação provisória com o resultado da prova de títulos, de acordo com o cronograma, é até o dia 14 de dezembro, e dois dias úteis após o encerramento dos recursos será publicado o resultado final. Os salários podem chegar a R$ 2.784,20.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e o prazo é até as 17 horas do dia 07 de dezembro de 2021 e devem ser efetuadas pela internet no endereço eletrônico www.rhemaconcursos.com.br .

O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00 para todos os cargos.

Edital completo e informações

O Edital e demais comunicados e avisos aos candidatos estão disponíveis no site do Concurso Público: www.rhemaconcursos.com.br

As informações (edital completo) também estão disponíveis no site da Prefeitura de Mafra (www.mafra.sc.gov.br), ou diretamente no link Transparência/Concurso e Processo Seletivo – EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 08/2021.

Em caso de dúvidas o candidato deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura que fica na Avenida Coronel José Severiano Maia, 441. O horário de atendimento é das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Telefone: 3645-0735.