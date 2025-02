Prefeitura de Mafra leva Ouvidoria ao interior do município

Na última quarta-feira, 29 de janeiro, a Ouvidoria do Município de Mafra, expôs para a comunidade da Localidade Saltinho do Canivete, os interesses e as ações da Administração Municipal em aproximar cada vez mais os munícipes do poder público. Para tanto, os assuntos em pauta foram sobre iluminação pública e o sistema 1Doc, para realização de protocolos on-line. A reunião aconteceu na sede da Associação Esportiva Grêmio Saltinho.

Iluminação Pública

O diretor de ouvidoria, Nereu Martins Carvalho, explicou que cada contribuinte pode fazer o protocolo de solicitação para verificação de lâmpada apagada, através de seu próprio celular. O solicitante pode fazer por meio de um link, o qual pode ser solicitado diretamente na ouvidoria.

1Doc

Sobre a ferramenta 1Doc, Nereu explicou que “todo o contribuinte pode fazer elogios, manifestações, solicitações e denúncias de maneira virtual, acessando a página da Prefeitura Municipal de Mafra, no menu 1 Doc”. A Ouvidoria também atende via WhatsApp (47 3641-4067) ou pessoalmente – Av. Prefeito Frederico Heyse, 1386, Alto de Mafra.