Prefeitura de Mafra pagou primeira parcela do 13º aos servidores na sexta-feira

A Prefeitura de Mafra fez na última sexta-feira 12, o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais. A informação é do secretário da Fazenda e Planejamento, Enalto de Oliveira Gondrige. O prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, reforçou a importância do pagamento desta primeira parcela neste momento. “Esta é uma oportunidade do servidor dispor de um dinheiro significativo no meio do ano, que ele pode guardar, usar para colocar as contas em dia ou fazer compras, contribuindo desta forma para o aquecimento das vendas no comércio mafrense”.

Ao todo o pagamento foi R$ 2.079.839,14, incluindo todas as secretarias. O secretário da Fazenda e Planejamento contou que nesse momento foi pago 50% dos vencimentos dos servidores, sem os descontos, ficando estes para a segunda parcela a ser paga no final do ano. A antecipação foi possível graças a boa fase das finanças municipais e ao gerenciamento de recursos que vêm sendo realizados pela atual gestão municipal.