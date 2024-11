Prefeitura de Mafra preparou o cemitério para o Dia de Finados

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra está finalizando os trabalhos de manutenção e limpeza do cemitério Municipal para o Dia de Finados, sábado, 2 de novembro.

São ações que compreendem a retirada de entulhos, limpeza em geral, pintura e outros, bem como a organização para a visitação aos túmulos, o que tradicionalmente acontece nessa data.

A ação acontece em parceria entre as Secretarias de Obras e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, com o intuito de deixar as instalações nas melhores condições para a visita aos túmulos dos entes queridos.

Amanhã, dia 2 de novembro, Dia de Finados, o Cemitério Municipal estará aberto a partir das 7h com fechamento às 19h. Às 9h haverá missa ao ar livre no local, com o pároco da Igreja Nossa Senhora das Graças (em caso de chuva a missa será na Igreja).

Em frente a Capela Mortuária o trânsito estará interrompido para o tráfego de veículos, e a instalação de tendas para a tradicional venda de flores e demais produtos.