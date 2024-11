A semana começou com muito trabalho de recuperação das estradas no meio rural. Foram serviços de patrolamento e empedramento na estrada geral da localidade de Butiá dos Tabordas e patrolamento no Rio do Cedro e Vila Grein, com empedramento nos pontos mais críticos.

São ações constantes realizadas pelas equipes da Secretaria de Obras, divididas pelas comunidades, para manutenção das boas condições pra o trânsito de carros, ônibus e caminhões pelas estradas do interior de Mafra.