Prefeitura de Mafra realiza mais uma etapa de castração gratuita de animais

Compartilhar no Facebook

Está programada para o dia 15 de fevereiro, na Praça Miguel Bielecki, mais uma ação de castração gratuita de animais para aqueles já tinham sido inscritos junto à Prefeitura de Mafra, no ano passado. O início está previsto para às 7 horas.

O setor responsável na prefeitura está entrando em contato com os munícipes que já cadastraram seus pets, destacando a importância do comparecimento com seus animais para o procedimento, para evitar tirar a oportunidade de outro animal.

No mesmo dia e local, a empresa responsável pelo serviço de castração de animais, realizará a castração para aquelas animais que não haviam sido cadastrados junto à Prefeitura ou não se encaixavam nos requisitos exigidos para a gratuidade. Essa castração, porém, é paga ficando o pagamento a cargo dos responsáveis pelos animais. Quem estiver interessado nessa ação pode entrar em contato pelos telefones (49) 99927-8356 ou (48) 99168-1218 e 99650-4039.

Novas inscrições

A Prefeitura de Mafra informa que novas inscrições para a próxima castração serão abertas no decorrer do ano, quando serão amplamente divulgadas pelo município.