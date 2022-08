Prefeitura de Mafra realiza mutirão para pacientes que aguardam exames de colonoscopia e endoscopia

Ação visa zerar a fila por esta demanda de exames de média complexidade que serão realizados aos sábados e domingos no HSVP

Na tarde de ontem, 10 de agosto, o prefeito Emerson Maas esteve na Policlínica Municipal para participar da orientação coletiva que forneceu autorizações para 70 pessoas que estão à espera de realização de exames de colonoscopia e endoscopia. Estes exames serão realizados aos sábados e domingos, até o final de agosto, no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), via Consórcio da área da saúde CISAMURC. “Nosso objetivo é zerar a fila de espera para estes exames, realizando o máximo possível de atendimentos, visando a melhoria da qualidade de vida do usuário do SUS”, disse o prefeito. Ele justificou que colonoscopia e endoscopia são procedimentos de média complexidade, e portanto, de competência do Estado. “O município assumiu esta responsabilidade e adquiriu exames junto ao hospital, pois não podemos admitir que as pessoas sofram por falta de exames”. Para reforçar, Maas pediu a colaboração para que os munícipes não faltem às consultas e exames, pois isso também faz com que haja aumento na fila de espera. “Precisamos nos ajudar mutuamente para resolvermos a situação, com o município realizando agendamento e o paciente comparecendo na data e horário marcados”, declarou.

Fila zero

A coordenadora de autorização de exames, consultas e TFD, Sidineia Nepomuceno Pinto, explicou que o mutirão visa reduzir o tempo de espera para realizar estes exames, contemplando os pacientes que estão na expectativa de serem chamados. “Hoje temos mais de 1700 pessoas aguardando em demanda reprimida por este exame que é regulado pelo Estado, através do SISREG – Sistema Nacional de Regulação”. Ela explicou que a ideia é usar um recurso disponibilizado pelo município para diminuir o tempo de espera dessas pessoas.

O mutirão iniciou no dia 06 de agosto (sábado) com 25 vagas de endoscopia, porém foram registradas 10 faltas. Para que essa situação não se repita nos demais finais de semana, a coordenadora convocou os pacientes com exames agendados para participar da orientação coletiva, a fim de diminuir o absenteísmo.

Ao todo, 70 pessoas estão com exames agendados até fim de agosto, sempre aos sábados e domingos no HSVP. Vale destacar que após a realização do exame e resultado, o paciente é encaminhado à consulta com o médico.

Mafra Mais Saúde

O prefeito Maas aproveitou a ocasião para falar das melhorias na Saúde do município, como reformas em todas as ESFs, entrega em breve da ESF Central com espaço para saúde da mulher, construção de uma academia da saúde, aquisição de novos equipamentos de Raio-X e ultrassonografia, abertura de credenciamento para médicos e mais profissionais para atuarem na UPA, com cinco médicos durante o dia – quatro clínicos gerais e um pediatra – e quatro à noite – três clínicos gerais e um pediatra.