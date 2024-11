Prefeitura de Mafra realiza o desafio “Empreendendo na Cozinha – etapa IV”

Um concurso de dar água na boca. Foi assim a noite da última segunda-feira, 25, para merendeiras(os), profissionais da educação e servidores municipais. Promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mafra o desafio “Empreendendo na Cozinha – etapa IV”, apresentou 17 pratos, doces e salgados, elaborados com ingredientes permitidos na alimentação escolar, conforme legislação do PNAE.

A secretária da pasta, Jamine Henning, abriu o evento destacando a importância da qualidade na elaboração das refeições servidas na rede municipal de Ensino. “Neste concurso, descobrimos as habilidades das merendeiras quanto à criatividade e sabor. E com isso, quem tem a ganhar são as nossas crianças que poderão saborear pratos saudáveis e diferenciados”, disse.

Já o prefeito Emerson Maas declarou ter orgulho das merendeiras que atuam em todas as escolas. “Vocês são as estrelas deste concurso. Estamos na quarta edição deste desafio, que é um dos fatores que fez de Mafra se destacar no Estado no quesito empreendedorismo”. Ele também lembrou da índice de 92% investido em agricultura familiar. “Isso é fruto do trabalho, da criatividade e inovação de nossas merendeiras. Parabéns, vocês, participantes, são todas vencedoras”.

Sabores e aromas

Este ano, 17 pratos concorreram e foram avaliados por cinco jurados: André Hack – secretário municipal de agricultura e interior, Janaína F. da Silva – Petit & Sweet Confeitaria e Cafeteria, Patrícia Carla Medeiro – Rotelle Casas de Massas, Júnior – O Confeiteiro e Sabrina dos Santos Lucas – aluna do 7º ano da rede municipal de ensino. Eles tiveram a difícil tarefa de julgar os pratos levando em conta a aparência, originalidade, sabor e possibilidade de aplicação nas unidades escolares.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Confira o que foi degustado: Ravioli de espinafre com abóbora; Lasanha de batatas; Pudim de batata-doce com manga; Cachorro quente saudável; Empadão de tilápia; Linguicinha de criança; Patê de frango com grão de bico; Hamburguer caseiro; Nhoque de beterraba; Torta de frango com batata-doce e aveia; Geleia saudável; Omelete de forno nutritivo; Hamburguer de ferro; Bolinho de tilápia assado; Panqueca de aveia; Empadinha de manga e Caldo de abóbora com alho poró.

Premiação

Todos os participantes receberam medalhas e as três melhores receitas foram agraciadas com troféu (1º, 2º 3º colocados). Quem levou o primeiro lugar foi o prato “Empadinha de manga”, da merendeira Cássia Regina Padilha, da EMEB Abelhinha Feliz.

Em segundo ficou Josineia Felczak com seu Caldo de abóbora com alho poró da EMEB Avencal do Saltinho e em terceiro foi Leonice dos Santos Good, com Lasanha de batatas, do CEIM Günther Werner.

A vencedora, que participou pela primeira vez, contou que elaborou a receita com ingredientes que tinha em sua geladeira. “Tinha uma manga, duas cenouras, três ovos e o leite. Fui batendo: deu um bolo de cenoura. O que fazer com a manga? Fiz um caldo com açúcar e gotinhas de limão, acrescentei à massa e pus para assar. Provei, meu marido e as crianças provaram e aprovaram. Na escola também. Então, foi essa a receita que inscrevi”.

Cássia deixou um incentivo para as merendeiras para participarem do próximo concurso. “Venham participar, sem medo. Porque aqui a gente é abraçada, temos valor”, finalizou a merendeira.