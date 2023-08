Prefeitura de Mafra realiza recape asfáltico na rua Guilherme Witt

Compartilhar no Facebook

Investimentos de cerca de R$165 mil de recursos próprios

A Prefeitura de Mafra continua dando sequ√™ncia √†s obras de recape asf√°ltico¬†na cidade. Na √ļltima semana trabalhou na rua Guilherme Witt, em trecho que vai conectar ao bin√°rio da Vila Nova.

O recape compreende cerca de 400 metros contínuos além dos tapa buracos na Rua Guilherme Witt, envolvendo aproximados R$ 165 mil de recursos próprios do município. As obras estão sob a responsabilidade da Secretaria de Obras.

O Prefeito Emerson Maas esteve no local acompanhando os trabalhos¬†e explicou que o recape est√° sendo feito com recursos pr√≥prios do munic√≠pio. ‚ÄúPara esse recape estamos utilizando nossos equipamentos e ¬†nossos maquin√°rios. Vamos em frente pois temos muito trabalho a fazer‚ÄĚ, declarou.