Prefeitura de Mafra realiza trabalho contínuo para prover trafegabilidade nas estradas do interior

Secretarias de Obras e de Agricultura são as pastas responsáveis pela manutenção das vias e pontes das localidades do interior do municípioÂ

Desde agosto o município de Mafra vem contando com dias chuvosos (apenas seis dias sem chover até o momento) e a consequência são estradas que apresentam dificuldade de trafegabilidade, principalmente de veículos pesados como caminhões e máquinas agrícolas. O secretário de Obras e Serviços Público, Diego de Oliveira esclarece que devido à umidade do solo, obras que estão sendo executadas ficam prejudicadas e protelam-se as que devem ser feitas, até que o tempo firme. “O trabalho de manutenção das estradas é cíclico. Já realizamos quase quatro mil quilômetros de reparos nas vias do interior, mas o tempo chuvoso é prejudicial, pois não firma o solo”, disse.

No interior, há cinco equipes trabalhando em tempo integral, 15 caminhões que transportam material e cinco motoniveladoras para manutenção das estradas. Segundo Oliveira, aguarda-se a chegada de dois novos rolos compactadores que “vão possibilitar a manutenção efetiva e duradoura dos serviços”. Além das estradas, o secretário lembrou que já foram instaladas cinco pontes de concreto e recuperação de outras 25. Também está prevista a instalação de mais seis pontes de concreto até o final deste ano. “Realizamos uma gestão estratégica que busca a excelência e a melhoria contínua”, destacou.

Gestão baseada na coletividade

Já o secretário de agricultura e interior, Nereu Martins Carvalho, destacou a extração de material da pedreira do São Lourenço para utilização nas estradas do interior. “Foi um trabalho de mais de um ano até a liberação da pedreira. A partir daí trabalhamos com planejamento e cronograma”, disse.

Para atender as demandas, a secretaria conta com dois caminhões utilizados no programa Porteira Adentro. Ao todo, segundo Nereu, já foram distribuídas mais de 200 cargas de pedra. Quanto à rotina de trabalho, o secretário explicou que o município tem 51 localidades rurais, que foram divididas em seis macrorregiões, a fim de atender as demandas das comunidades.

Além do Porteira Adentro, a Agricultura oferece capacitações, sendo algumas em parceria como o Sebrae e Epagri, por exemplo. Uma destas foi o Programa Elo – que tem como objetivo identificar e capacitar agricultores familiares com potencial de atendimento da demanda local de compradores públicos e privados. Em Mafra, foram capacitadas 32 famílias por esse programa.

Ainda com foco no produtor rural, vale lembrar que no segundo semestre de 2023, a nota fiscal do produtor rural passará a ser eletrônica, a NFP-e. Para esclarecer melhor este assunto para os usuários, o secretário da pasta participa no dia 13 deste mês de capacitação oferecida pela FECAM, em Jaraguá do Sul. “Nossa gestão é baseada na coletividade, afim de atender a todos de forma igualitária”, concluiu.

Serviço:

РSecretaria de Obras e Servi̤os P̼blicos

BR 116 – km 2,5   – Jardim América.  Telefone: 3642-6964.      Â

– Secretaria de Agricultura e Interior

Rua Marechal Floriano Peixoto – 85 – Centro. Telefone: 3642-6322.