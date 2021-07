Prefeitura de Mafra realizará Audiência Pública dia 30 de julho

Audiência debaterá propostas do Plano Plurianual – PPA do Município, para quadriênio de 2022 a 2025

A Prefeitura Municipal de Mafra convida a população para participar da audiência pública, que acontecerá às 14 horas do dia 30 de julho 2021, para debater as propostas do Plano Plurianual – PPA do Município de Mafra, para quadriênio de 2022 a 2025, em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

A Audiência Pública será transmitida pelo YouTube e Facebook da Prefeitura.