A Prefeitura de Mafra informa que realizará no dia 31 de maio, às 9 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores de Mafra, Audiência Pública referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

A audiência acontecerá também com transmissão pelas mídias sociais da Câmara e do seu canal do YouTube, para ficar disponível ao munícipe. A Audiência Pública está prevista na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. A Câmara de Mafra está localizada na Avenida Cel. José Severiano Maia, nº 441.