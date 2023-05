Prefeitura de Mafra realizará Audiências Públicas dia 31 de maio

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura Municipal de Mafra convida a população para assistir às audiências públicas que acontecerão no dia 31 de maio, quarta-feira. Na ocasião, haverá dois eventos, sendo o primeiro, audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 (LDO), às 14 horas e em seguida, às 15 horas, a segunda audiência, para apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023. Ambas seguem determinação da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Local

As audiências serão na Câmara Municipal de Mafra que fica na Rua Siqueira Campos, 53 – Centro II – Alto de Mafra. Ambas serão transmitidas pelas mídias sociais da Câmara de Vereadores de Mafra e do seu canal no YouTube, para ficarem gravadas e disponíveis para que o munícipe possa assisti-las a qualquer tempo.

Serviço

Data: 31 de maio – quarta-feira

Horário:

– 14 horas – audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 (LDO)

– 15 horas – audiência pública para apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023

Local: Câmara Municipal de Mafra – R. Siqueira Campos, 53 – Centro II – Alto de Mafra e nas mídias sociais e YouTube da Câmara