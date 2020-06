Prefeitura de Mafra recebe da JBS recursos para o combate à Covid-19

Na manh√£ da √ļltima quarta-feira, 17, na pra√ßa Miguel Bielecki, a Prefeitura de Mafra recebeu da empresa JBS a doa√ß√£o de mais de 30 mil equipamentos de prote√ß√£o individual (EPIs), por meio do programa ‚ÄúFazer o Bem Faz Bem ‚Äď Alimentando o Mundo com Solidariedade‚ÄĚ. Os itens, como m√°scaras cir√ļrgicas e m√°scaras N95, aventais, luvas descart√°veis e toucas ‚Äď, e mais de mil litros de produtos de higiene e limpeza ‚Äď √°lcool em gel, √°lcool l√≠quido e sabonete l√≠quido, foram destinados ao Fundo Municipal de Sa√ļde de Mafra ‚Äď Secretaria Municipal da Sa√ļde para o combate √† Covid-19.

MAIS DOA√á√ēES

Mafra recebeu ainda mais mil cestas b√°sicas destinadas ao Fundo Municipal de Assist√™ncia Social ‚Äď Secretaria Municipal da Assist√™ncia Social e Habita√ß√£o para assistir aos beneficiados do programa Bolsa Fam√≠lia. Cada cesta √© composta por: 1 pacote de arroz branco (5kg), 1 pacote de feij√£o carioca, 1 pacote de feij√£o preto, 2 pacotes de a√ß√ļcar cristal, 1 √≥leo vegetal, 2 pacotes de fub√°, 1 pacote de molho de tomate, 1 pacote de macarr√£o espaguete, 1 pacote de macarr√£o parafuso, 1 pacote de farinha de trigo tradicional, 2 pacotes de biscoito, 2 latas de peixe/sardinha, 1 pacote de sal e 1 pacote de composto l√°cteo integral. As doa√ß√Ķes ser√£o realizadas pela Secretaria de Assist√™ncia Social e Habita√ß√£o, que realizou o estudo das fam√≠lias a serem assistidas, e pela Secretaria de Educa√ß√£o, que fez o levantamento dos alunos que fazem parte das fam√≠lias com maior vulnerabilidade. O prefeito Wellington destacou que as pessoas n√£o precisam ir at√© as secretarias, pois j√° existe toda uma sistem√°tica de distribui√ß√£o destas cestas b√°sicas.

MAFRA NO COMBATE À COVID-19

O prefeito salientou que com essa doa√ß√£o a empresa contribui para o enfrentamento da pandemia no munic√≠pio. ‚ÄúAgradecemos √† JBS estas doa√ß√Ķes que far√£o diferen√ßa nas a√ß√Ķes da sa√ļde, al√©m ainda de auxiliar as fam√≠lias que necessitam das cestas b√°sicas. √Č a empresa atacando os dois pontos desta pandemia: gerando empregos, com o maior investimento da hist√≥ria da nossa cidade, e nos dando um grande arsenal para que n√≥s possamos combater diretamente a Covid-19‚ÄĚ, disse. J√° √Čder Tonello, gerente industrial da JBS, apontou a import√Ęncia da a√ß√£o. ‚ÄúComo empresa cidad√£ √© muito significante poder contribuir com as comunidades localizadas no entorno das nossas opera√ß√Ķes. As doa√ß√Ķes chegam em um momento importante para o atendimento da popula√ß√£o e para ajudarmos a salvar vidas na regi√£o‚ÄĚ.